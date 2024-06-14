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Въезд автомобилей на улицы возле сада Хагани будет ограничен в выходные дни

Въезд автомобилей на улицы возле сада Хагани будет ограничен в выходные дни В выходные дни в связи с Днем национального спасения и праздником Гурбан на улицах возле сада Хагани в центре Баку движение транспорта будет ограничено.
Инфраструктура
14 июня 2024 г. 17:42
Въезд автомобилей на улицы возле сада Хагани будет ограничен в выходные дни

В выходные дни в связи с Днем национального спасения и праздником Гурбан на улицах возле сада Хагани в центре Баку движение транспорта будет ограничено.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Речь идет об улицах Зарифы Алиевой (после пересечения с улицей Расула Рза), Абдулкарима Ализаде, Тарлана Алиярбекова и Юсифа Мамедалиева, где с 17 марта введены ограничения на въезд транспорта в выходные дни.

Доступ на территорию автомобилей граждан, проживающих в близлежащих домах, как и в выходные дни, будет обеспечен за счет системы распознавания номеров.

Воспользоваться услугой могут жители, имеющие индивидуальный парковочный талон в мобильном приложении AzParking.

Въезд автотранспорта на территорию будет осуществляться с проспекта Нефтчиляр через улицу Тарлана Алиярбекова, а выезд – с улицы Юсифа Мамедалиева.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda Xaqani parkı yaxınlığında avtomobillərin hərəkəti məhdudlaşdırılacaq

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