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Бакинское метро перейдет на летний график работы с 20 июня

Бакинское метро перейдет на летний график работы с 20 июня Бакинское метро перейдет на летний график работы с 20 июня
Инфраструктура
14 июня 2024 г. 14:54
Бакинское метро перейдет на летний график работы с 20 июня

С 20 июня ЗАО "Бакинский метрополитен" переходит на летний график.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО.

Согласно летнему графику, с 07:00 до 21:00 интервал между поездами от станции "Ази Асланов" до станции "28 Мая" и в обратном направлении составит 2,5 минуты. В остальное время интервал составит 3 минуты и больше.

В субботу и воскресенье, а также в праздничные дни интервал между поездами от станции "Ази Асланов" до станции "28 Мая" и в обратном направлении с 07:00 до 21:00 составит 3 минуты.

Интервал между поездами от станции "28 Мая" до станций "Ичеришехер" и "Дернегюль" увеличится более чем в два раза.

На фиолетовой линии “Хатаи-Джафар Джаббарлы” изменения в график движения поездов не внесены.

Летнее расписание поездов останется в силе до начала нового учебного года.

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