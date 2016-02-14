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    ​Порошенко обсудил с премьером Грузии новый "шелковый путь"

    Украинский президент и грузинский премьер договорились активизировать экономическое сотрудничество

    Баку. 14 Февраля. REPORT.AZ/ Президент Украины Петр Порошенко в рамках участия в работе Мюнхенской конференции по безопасности провел встречу с премьер-министром Грузии Георгием Квирикашвили.

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба президента Украины.

    Собеседники договорились активизировать экономическое сотрудничество, в частности развитие маршрута нового "шелкового пути".

    Как известно, Мининфраструктуры совместно с "Укрзализыцей" 15 января 2016 года запустили демонстрационный рейс контейнерного поезда по Новому Шелковому пути по маршруту Украина – Грузия – Азербайджан – Казахстан – Китай, который добрался до Китая на 16-й день пути - в ночь с 30 на 31 января 2016 года.

    Данный маршрут является новым направлением "Шелкового пути" и альтернативой, которая позволит перенаправить грузопотоки в восточном направлении в обход территории России.

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