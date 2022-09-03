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Польские компании приглашены к восстановлению освобожденных территорий

Польские компании приглашены к восстановлению освобожденных территорий Имеются широкие возможности для установления связей между Агентством по развитию экономических зон Азербайджана и соответствующими структурами Польши, организации бизнес-форумов и деловых встреч между бизнесменами.
Инфраструктура
3 сентября 2022 г. 13:11
Польские компании приглашены к восстановлению освобожденных территорий

Имеются широкие возможности для установления связей между Агентством по развитию экономических зон Азербайджана и соответствующими структурами Польши, организации бизнес-форумов и деловых встреч между бизнесменами.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство экономики, об этом заявил заместитель министра экономики Сахиб Мамедов на встрече с послом Польши в Азербайджане Рафалом Поборски.

Отмечено, что Азербайджан и Польша имеют широкие возможности для сотрудничества в области транспорта, транзита, восстановления и реконструкции освобожденных от оккупации территорий, участия польских компаний в проектах, реализуемых в промышленных парках, Алятской свободной экономической зоне.

Стороны обменялись мнениями о текущем состоянии и перспективах расширения торгово-экономических связей.

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Версия на английском языке Polish companies invited to participate in restoration of liberated territories
Версия на азербайджанском языке Polşa şirkətləri işğaldan azad olunmuş ərazilərin bərpasına dəvət ediliblər

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