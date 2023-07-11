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Поезд Баку-Агстафа будет останавливаться на станции Делляр

Поезд Баку-Агстафа будет останавливаться на станции Делляр Скорый поезд Баку-Агстафа-Баку будет останавливаться на станции Делляр Шамкирского района.
Инфраструктура
11 июля 2023 г. 13:23
Поезд Баку-Агстафа будет останавливаться на станции Делляр

Скорый поезд Баку-Агстафа-Баку будет останавливаться на станции Делляр Шамкирского района.

Об этом сообщила Report начальник отдела пресс-секретариата ЗАО ”Азербайджанские железные дороги" Санубер Назарова.

"Наибольшим спросом в этом направлении пользуется станция Делляр. С учетом этого там также будут созданы условия для остановки поездов. Впервые будет осуществлена перевозка пассажиров скорым поездом до станции Делляр", - отметила она.

Напомним, что с 18 марта текущего года маршрут скорого поезда Баку-Гянджа-Баку продлен до станции Агстафа.

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Версия на азербайджанском языке Bakı-Ağstafa qatarı Dəllər stansiyasında da dayanacaq

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