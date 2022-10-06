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По маршруту Сумгайыт-Хырдалан-Баку будет курсировать дополнительный рейс

По маршруту Сумгайыт-Хырдалан-Баку будет курсировать дополнительный рейс В целях устранения большого скопления пассажиров с 10 октября по маршруту Сумгайыт-Хырдалан-Баку один раз в сутки будет следовать поезд, курсирующий по маршруту Баку-Гянджа-Баку.
Инфраструктура
6 октября 2022 г. 18:05
По маршруту Сумгайыт-Хырдалан-Баку будет курсировать дополнительный рейс

В целях устранения большого скопления пассажиров с 10 октября по маршруту Сумгайыт-Хырдалан-Баку один раз в сутки будет следовать поезд, курсирующий по маршруту Баку-Гянджа-Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

Было отмечено, что скоростной пассажирский поезд будет отбывать из Хырдалана в 07:25.

По этой причине вносится изменение в график скоростного пассажирского поезда Баку-Гянджа, который с 10 октября будет отправляться из Баку в 08:45 вместо 08:00. График движения поезда из Гянджи в Баку не претерпит изменений.

Напомним сегодня произошел инцидент с участием граждан и чиновников железной дороги. Пассажиры возмущались, что электрички Сумгайыт-Хырдалан-Баку курсируют с большими интервалами, в результате в вагоны садится очень много людей, и это при неработающей вентиляции приводит к ухудшению самочувствия пассажиров, особенно имеющих хронические проблемы со здоровьем.

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıt-Xırdalan-Bakı qatarlarının sayı artırılır

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