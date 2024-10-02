Площадь у крепостных ворот в Баку: грядут кардинальные изменения - ИНТЕРВЬЮ

За последние годы значительно возрос поток транспортных средств и пешеходов на улицах и проспектах Баку, особенно в центральной части города. Увеличение плотности движения стало серьезной проблемой для мобильности и безопасности участников дорожного движе

За последние годы значительно возрос поток транспортных средств и пешеходов на улицах и проспектах Баку, особенно в центральной части города. Увеличение плотности движения стало серьезной проблемой для мобильности и безопасности участников дорожного движения. Одной из наиболее загруженных зон является площадь перед крепостными воротами Гоша Гала гапылары (возле сквера имени Сабира и здания Конституционного суда) , территория вокруг улицы Азиза Алиева и сам Старый город.

В последнее время сложная ситуация в этом районе неоднократно обсуждалась в СМИ и общественностью. Однако решение проблемы уже на подходе: планируется реализация проекта, направленного на улучшение транспортной ситуации в этой исторической части Баку, где сосредоточено множество памятников, формирующих облик столицы.

В интервью Report председатель правления Агентства наземного транспорта Азербайджана при Министерстве цифрового развития и транспорта Анар Рзаев рассказал о предстоящих мерах и их последствиях.

Представляем данное интервью:

- Анар муаллим, ситуация на одной из самых оживленных территорий Баку вызывает беспокойство не только у автомобилистов и пешеходов, включая туристов, но и у жителей Ичеришехера. Площадь у крепостных ворот и улица Азиза Алиева в последнее время оставляют удручающее впечатление – эта зона превратилась в хаотичное пространство, где пересекаются потоки людей и машин. В чем основная причина этого?

– Проблема обусловлена рядом факторов, которые взаимосвязаны. Интенсивное движение на улице Истиглалийят, автомобильный поток через площадь перед зданием Конституционного суда, а затем по улице Азиза Алиева в сторону проспекта Нефтчиляр создают значительную нагрузку. Это осложняет ситуацию и на проспекте Нефтяников. Более того, на самой площади происходит постоянное пересечение потоков автомобилей и пешеходов, что существенно затрудняет мобильность и порождает хаос.

– Учитывая туристическую значимость этого исторического уголка столицы, сложившаяся обстановка негативно сказывается на безопасности передвижения туристических автобусов, гостей города, а также пользователей средств микромобильности. Как это влияет на имидж Баку?

– Совершенно верно. Кроме проблем на площади Гоша Гала гапылары и улице Азиза Алиева, хаотичное движение автомобилей внутри Ичеришехера усугубляет ситуацию. Это негативно отражается на сохранении исторического наследия, нарушает атмосферу Старого города, который должен быть комфортным для прогулок и отдыха туристов. Кроме того, существующие парковочные места в Ичеришехер занимают значительные площади, портя вид на исторические здания, а интенсивное движение на узких улочках представляет угрозу для пешеходов, создавая шум и дискомфорт для жителей.

– Какие меры предлагаются для решения проблемы? Есть ли уже проект, и как скоро можно ожидать улучшений?

– Наши специалисты тщательно изучили ситуацию на данной территории. В течение длительного времени мы проводили мониторинг интенсивности движения, используя специализированное транспортное программное обеспечение для моделирования ситуации и получения полной картины. На основе этого анализа Агентство наземного транспорта разработало свои предложения и представило их Транспортному координационному совету.

В рамках программы трансформации мобильности Баку, направленной на повышение скорости и удобства передвижения как для жителей, так и для гостей города, предусмотрены значительные изменения в организации движения на территории Ичеришехера и улицы Азиза Алиева.

В частности, предлагается ограничить автомобильное движение на участке от пересечения улицы Истиглалийят с проспектом Азербайджан до улицы Азиза Алиева. Также планируется создать на площади перед Гоша Гала гапылары специальные пункты для посадки и высадки туристических автобусов. Кроме того, автомобильное движение на улице Азиза Алиева будет ограничено, а сама улица станет пешеходной зоной с выделенными линиями для микромобильности. Внутренняя территория Ичеришехера будет закрыта для автомобилей, за исключением машин резидентов и работников расположенных здесь дипломатических представительств.

Для въезда на территорию будет применяться система распознавания автомобильных номеров.

– Это действительно значительные изменения, которые могут кардинально преобразить этот уголок нашей столицы. Какие преимущества принесет этот шаг?

– Ограничение доступа автомобилей, за исключением резидентов Ичеришехера, имеет множество преимуществ. Оно повысит комфорт и безопасность как для жителей, так и для гостей Старого города, за счет уменьшения количества автомобилей, сокращения шума и выбросов. Это также будет способствовать сохранению инфраструктуры и защитит одну из ключевых достопримечательностей Баку от износа.

Дело в том, что выхлопные газы автомобилей содержат вредные вещества, которые в значительных количествах оседают на стенах архитектурных памятников и старинных зданий. Улицы Ичеришехера также испытывают повышенную нагрузку из-за интенсивного движения транспорта. Всё это представляет угрозу для богатого исторического наследия города.

Создание автобусного пункта посадки и высадки на площади перед крепостными воротами позволит туристам с удобством добираться до Ичеришехера, одной из самых популярных локаций столицы.

Ограничение движения на улице Азиза Алиева расширит пешеходную зону, которая начинается на улице Низами, и позволит организовать линии микромобильности, связав их с существующей полосой на улице Истиглалийят и продолжив до Приморского национального парка. Все это будет способствовать развитию микромобильности в Баку.

С точки зрения туризма, превращение улицы Азиза Алиева в пешеходную зону и закрытие Старого города для автомобилей нерезидентов увеличат интерес туристов и создадут благоприятные условия для роста числа посетителей. Таким образом, будет создана обширная пешеходная зона, соединяющая улицу Самеда Вургуна и сад Филармонии.

Первый проект полного ограничения движения был реализован на территории сквера Хагани, который после масштабной реконструкции стал пешеходной зоной. Сейчас подобные проекты продолжаются, в том числе на площади перед станцией метро «28 Мая».

– Анар муаллим, вероятно, при разработке предложений был учтен и опыт крупных городов мира. Ведь запрет на движение транспорта и создание пешеходных зон – это распространенная практика в странах, где в исторических центрах расположены архитектурные ансамбли, которые привлекают множество туристов. В случае с Ичеришехером это особенно важно, так как он является Государственным историко-архитектурным заповедником, внесенным в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО….

– Конечно, главным приоритетом для нас является сохранение этой жемчужины Баку. Мы детально изучили зарубежный опыт и успешные примеры работы, проведенной властями и транспортными администрациями мегаполисов с историческими центрами, представляющими большую культурную и историческую ценность. Причем, это могут быть как крупные территории, подобные бакинской крепости, так и отдельные улицы или небольшие кварталы. Например, Лейнбан в Роттердаме, пешеходная зона Стрёгет в Копенгагене, Арбат в Москве или Трафальгарская площадь в Лондоне – все эти места либо полностью, либо частично закрыты для автомобильного движения, и приоритет отдан пешеходам. При разработке наших предложений мы также ориентировались на концепцию превращения Баку в город, удобный для жителей.

– Большое спасибо за интервью! Надеемся, что в скором времени мы увидим значительные изменения в этой части нашей столицы.