О нас

Первый построенный в Азербайджане танкер перевез 239 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов

Первый построенный в Азербайджане танкер перевез 239 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов Первый азербайджанский танкер местного производства - "Лачын" - построенный на ООО "Бакинский судостроительный завод" по заказу ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), до сих пор перевез 238 788,6 тон нефти и нефтепродуктов.
Инфраструктура
13 декабря 2022 г. 10:55
Первый построенный в Азербайджане танкер перевез 239 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов

Первый азербайджанский танкер местного производства - "Лачын" - построенный на ООО "Бакинский судостроительный завод" по заказу ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), до сих пор перевез 238 788,6 тон нефти и нефтепродуктов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ASCO.

По информации, сегодня минует три года с введения танкера в эксплуатацию при участии президента Ильхама Алиева. Длина танкера составляет 141 метр, ширина – 16,9 метра, дедвейт составляет 7 884 тонны в море и 5 455 тонн в реке. Судно способно передвигаться со скоростью 10 морских узлов в час и обладает 6 нефтехранилищами суммарным объемом 9 190 кубометров.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan's first national tanker transports 239,000 tons of oil and oil products
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın ilk milli tankeri 239 min ton neft və neft məhsulları daşıyıb

Самое читаемое

В Баку по маршруту №7А введена в эксплуатацию автобусная полоса
В Баку по маршруту №7А введена в эксплуатацию автобусная полоса
7 декабря 2022 г. 14:22
ЧМ-2022: Расписание матчей 1/4 финала
ЧМ-2022: Расписание матчей 1/4 финала
7 декабря 2022 г. 01:51
Будет подана апелляционная жалоба на решение суда об аресте двух азербайджанцев в Украине
Будет подана апелляционная жалоба на решение суда об аресте двух азербайджанцев в Украине
7 декабря 2022 г. 20:57
Aztelekom и Baktelekom подозреваются в ценовых манипуляциях на рынке интернет-услуг
Aztelekom и Baktelekom подозреваются в ценовых манипуляциях на рынке интернет-услуг
7 декабря 2022 г. 11:21
ISW: Путин готовит россиян к длительному противостоянию
ISW: Путин готовит россиян к длительному противостоянию
8 декабря 2022 г. 09:44
Встреча представителей госструктур Азербайджана с миротворцами в Ходжалы прошла конструктивно
Встреча представителей госструктур Азербайджана с миротворцами в Ходжалы прошла конструктивно
7 декабря 2022 г. 16:52
На дороге Шуша - Ханкенди продолжается акция протеста, звучит гимн Азербайджана
ФотоНа дороге Шуша - Ханкенди продолжается акция протеста, звучит гимн Азербайджана
12 декабря 2022 г. 15:06
Названо основное стратегические направление для Карабаха на ближайшие 10 лет
Названо основное стратегические направление для Карабаха на ближайшие 10 лет
7 декабря 2022 г. 12:22
Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
Хикмет Гаджиев: Заявления о достижении договоренности о создании международных механизмов защиты прав и безопасности армян - ложные
8 декабря 2022 г. 20:30
Произошедшее в Дагестане землетрясение ощущалось в Азербайджане силой до 4 баллов
Произошедшее в Дагестане землетрясение ощущалось в Азербайджане силой до 4 баллов
8 декабря 2022 г. 11:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi