Первый построенный в Азербайджане танкер перевез 239 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов

Первый азербайджанский танкер местного производства - "Лачын" - построенный на ООО "Бакинский судостроительный завод" по заказу ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), до сих пор перевез 238 788,6 тон нефти и нефтепродуктов.

Первый азербайджанский танкер местного производства - "Лачын" - построенный на ООО "Бакинский судостроительный завод" по заказу ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), до сих пор перевез 238 788,6 тон нефти и нефтепродуктов.

Об этом Report сообщает со ссылкой на ASCO.

По информации, сегодня минует три года с введения танкера в эксплуатацию при участии президента Ильхама Алиева. Длина танкера составляет 141 метр, ширина – 16,9 метра, дедвейт составляет 7 884 тонны в море и 5 455 тонн в реке. Судно способно передвигаться со скоростью 10 морских узлов в час и обладает 6 нефтехранилищами суммарным объемом 9 190 кубометров.