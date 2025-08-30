    Ильхам Алиев ШОС Международный день пропавших без вести Железная дорога Баку-Агдам туризм

    Первые жители вернутся в город Агдам этой осенью

    Инфраструктура
    • 30 августа, 2025
    • 12:56
    Процесс возвращения жителей в город Агдам планируется начать этой осенью.

    Как передает корреспондент Report из Агдама, об этом заявил специальный представитель президента в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов на мероприятии, посвященном началу функционирования поезда Баку-Агдам.

    По его словам, восстановительные работы в городе продолжаются ускоренными темпами.

    "Здесь реализуются масштабные инфраструктурные проекты. В ближайшие месяцы уже начнется первое переселение. К концу следующего года историческая культурная часть города Агдам будет полностью восстановлена и передана в пользование населению", - отметил Гусейнов.

    Азербайджан   Карабах   Агдам   Великое возващение   заселение  
