Первые жители вернутся в город Агдам этой осенью
Инфраструктура
- 30 августа, 2025
- 12:56
Процесс возвращения жителей в город Агдам планируется начать этой осенью.
Как передает корреспондент Report из Агдама, об этом заявил специальный представитель президента в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах Эмин Гусейнов на мероприятии, посвященном началу функционирования поезда Баку-Агдам.
По его словам, восстановительные работы в городе продолжаются ускоренными темпами.
"Здесь реализуются масштабные инфраструктурные проекты. В ближайшие месяцы уже начнется первое переселение. К концу следующего года историческая культурная часть города Агдам будет полностью восстановлена и передана в пользование населению", - отметил Гусейнов.
