​Первые двухэтажные электропоезда Stadler Kiss отправлены в Азербайджан

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Первые два электропоезда Stadler Kiss ЭШ2 отправлены с завода "Штадлер-Минск" в Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на Центр транспортных стратегий, фото поездов, следующих в Азербайджан опубликованы в сообществе trainpix.org

Напомним, Швейцарская Stadler и Азербайджанская железная дорога 13 мая в Баку заключили контракт на поставку 5 двухэтажных электропоездов KISS. Стоимость сделки оценивается примерно в 70 млн евро.

Поезда будут включать четыре вагона, вмещающие 396 пассажиров, в том числе 84 места бизнес-класса.

Первые два поезда Азербайджан получит уже в следующем месяце, они будут обслуживать пассажиров в Баку во время Европейских игр, которые город принимает этим летом.

Оставшиеся составы будут поставлены к концу года и все пять поездов будут использоваться на 43-километровой линии Баку-Сумгаит, которая сейчас модернизируется.

Напомним, в прошлом году Stadler создал в Азербайджане совместное предприятие с местной компанией по продвижению своих поездов. У производителя также есть контракт на поставку Азербайджанской железной дороге 30 дальнемагистральных пассажирских вагонов.