Перевалка контейнеров в Бакинском порту увеличилась на 55%

Объем грузоперевалок через ЗАО "Бакинский международный морской торговый порт" составил более 1 035,6 тыс. тонн в первом квартале 2019 года.

Как сообщили Report в ЗАО, на транзитные грузы приходится 861 тыс. тонн или 86% общего объема грузоперевалок.

Наибольший рост приходится на перевалку контейнеров. Так, за отчетный период объем перевалки контейнеров составил 7 253 единиц (в эквиваленте TEU), что на 55,2% превысило прошлогодний показатель (4 673 TEU в соответствующем периоде 2018 года).

Перевалка вагонов из паромного терминала в Аляте увеличилась на 12,6% и составила 13 788 единиц. Из них 6 446 вагонов (46,8%) отправлено по маршруту Баку-Курык-Баку, 7 342 вагонов (53,2%) - Баку-Туркменбашы-Баку.

Перевалка крупнотоннажных транспортных средств (TIR) достигла 6 543 единиц (+ 43,5%). Из них 5 180 единиц (79,2%) отправлено по маршруту Баку-Туркменбашы-Баку, 1 363 единиц (20,8%) - Баку-Курык-Баку.

Пассажироперевозки в обоих направлениях увеличились на 17,5%, составив 8 813 человек.