Пассажироперевозки в Азербайджане выросли более чем на 9%

В январе-октябре текущего года в Азербайджане грузовые и пассажирские перевозки увеличились соответственно на 4,1% и 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В январе-октябре текущего года в Азербайджане грузовые и пассажирские перевозки увеличились соответственно на 4,1% и 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за отчетный период действующими в транспортной сфере хозяйствующими субъектами перевезено 193,8 млн тонн грузов.

3,7% грузов перевезено морским транспортом, 8% - железнодорожным, 0,2% - воздушным, 59,3% - автомобильным, 28,8% - посредством трубопроводов.

Объем грузов, перевезенных транспортными средствами негосударственного сектора, увеличился на 5,8%. Доля этого сектора в общем объеме перевезенных грузов составила 78,9%.

В отчетном периоде перевозчики обслужили 1 695 млн пассажиров. 88,2% пассажиров были перевезены автомобильным транспортом, 11,1% - метро, остальные - другими видами транспорта.