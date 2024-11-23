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Пассажироперевозки в Азербайджане выросли более чем на 9%

Пассажироперевозки в Азербайджане выросли более чем на 9% В январе-октябре текущего года в Азербайджане грузовые и пассажирские перевозки увеличились соответственно на 4,1% и 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Инфраструктура
23 ноября 2024 г. 17:18
Пассажироперевозки в Азербайджане выросли более чем на 9%

В январе-октябре текущего года в Азербайджане грузовые и пассажирские перевозки увеличились соответственно на 4,1% и 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, за отчетный период действующими в транспортной сфере хозяйствующими субъектами перевезено 193,8 млн тонн грузов.

3,7% грузов перевезено морским транспортом, 8% - железнодорожным, 0,2% - воздушным, 59,3% - автомобильным, 28,8% - посредством трубопроводов.

Объем грузов, перевезенных транспортными средствами негосударственного сектора, увеличился на 5,8%. Доля этого сектора в общем объеме перевезенных грузов составила 78,9%.

В отчетном периоде перевозчики обслужили 1 695 млн пассажиров. 88,2% пассажиров были перевезены автомобильным транспортом, 11,1% - метро, остальные - другими видами транспорта.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda sərnişindaşıma 9 %-dən çox artıb

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