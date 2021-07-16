О нас
Report Georgia
Аудио новости

Пассажирам автобусного маршрута Баку-Нахчыван не потребуется ПЦР-тест

Пассажирам автобусного маршрута Баку-Нахчыван не потребуется ПЦР-тест Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление от 26 мая 2021 года "О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений".
Инфраструктура
16 июля 2021 г. 13:26
Пассажирам автобусного маршрута Баку-Нахчыван не потребуется ПЦР-тест

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление от 26 мая 2021 года "О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений".

Как сообщает Report, с 17 июля возобновляется регулярное автобусное сообщение Баку-Нахчыван-Баку через территорию Ирана.

По информации, у пассажиров, следующих автобусным маршрутом, не требуется справка о ПЦР-тесте на COVID-19, однако пассажиры, прибывающие на Билясуварский таможенно-пограничный пропускной пункт на территории страны, сдают мазок с целью проведения ПЦР-теста на COVID-19. Для граждан страны тест бесплатный.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bakıdan Naxçıvana avtobusla gedənlərdən PCR testi arayışı tələb olunmayacaq

Другие новости из категории

Продолжается строительство новой автодороги Шукюрбейли-Джебраил-Гадрут
ФотоПродолжается строительство новой автодороги Шукюрбейли-Джебраил-Гадрут
15 июля 2021 г. 14:58
Транзитные перевозки по азербайджанскому сегменту TRACECA выросли на 8%
Транзитные перевозки по азербайджанскому сегменту TRACECA выросли на 8%
15 июля 2021 г. 13:33
Из Нахчывана в Баку вновь будут ездить автобусы
Из Нахчывана в Баку вновь будут ездить автобусы
15 июля 2021 г. 11:17
ADY Container запустил грузоперевозки из Турции в Европу
ADY Container запустил грузоперевозки из Турции в Европу
15 июля 2021 г. 11:13
Электричка Баку-Сумгайыт не будет курсировать 4 дня
Электричка Баку-Сумгайыт не будет курсировать 4 дня
14 июля 2021 г. 17:48
Китай значительно увеличил товарооборот со странами вдоль Пояса, пути
Китай значительно увеличил товарооборот со странами вдоль "Пояса, пути"
14 июля 2021 г. 10:28
TRACECA: Новая геополитическая обстановка в регионе повысила интерес ЕС к Азербайджану
TRACECA: Новая геополитическая обстановка в регионе повысила интерес ЕС к Азербайджану
13 июля 2021 г. 18:00
Турция приступит к производству 320 пассажирских автобусов для Баку
ФотоТурция приступит к производству 320 пассажирских автобусов для Баку
13 июля 2021 г. 13:40
Экс-министр Израиля посоветовал строить кибуцы в Карабахе
Экс-министр Израиля посоветовал строить кибуцы в Карабахе
13 июля 2021 г. 10:32
В Китае ограничили строительство небоскребов
В Китае ограничили строительство небоскребов
13 июля 2021 г. 09:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi