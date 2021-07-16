Пассажирам автобусного маршрута Баку-Нахчыван не потребуется ПЦР-тест

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление от 26 мая 2021 года "О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений".

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в постановление от 26 мая 2021 года "О мерах по продлению особого карантинного режима и снятию некоторых ограничений".

Как сообщает Report, с 17 июля возобновляется регулярное автобусное сообщение Баку-Нахчыван-Баку через территорию Ирана.

По информации, у пассажиров, следующих автобусным маршрутом, не требуется справка о ПЦР-тесте на COVID-19, однако пассажиры, прибывающие на Билясуварский таможенно-пограничный пропускной пункт на территории страны, сдают мазок с целью проведения ПЦР-теста на COVID-19. Для граждан страны тест бесплатный.