Парк авиакомпании Buta Airways пополнился новым самолетом Embraer E-190

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджанский низкобюжетный авиаперевозчик Buta Airways получил новый самолёт Embraer E-190, поставленный во флот авиакомпании напрямую с завода-изготовителя в Бразилии.

Как сообщает Report со ссылкой на авиакомпанию, он стал седьмым по счету во флоте лоукостера и позволит добавить в расписание авиакомпании дополнительные рейсы в наиболее востребованные направления.

Новый самолет Buta Airways назван в честь недавно освобожденного от армянской оккупации села Гюннют в Нахчыванской Автономной Республике.

По традиции в Международном аэропорту Гейдар Алиев новый самолет встречали водяной аркой. Особым гостем церемонии встречи стал житель освобожденного села Гюннют.