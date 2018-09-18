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    Парк авиакомпании Buta Airways пополнился новым самолетом Embraer E-190

    Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Азербайджанский низкобюжетный авиаперевозчик Buta Airways получил новый самолёт Embraer E-190, поставленный во флот авиакомпании напрямую с завода-изготовителя в Бразилии.

    Как сообщает Report со ссылкой на авиакомпанию, он стал седьмым по счету во флоте лоукостера и позволит добавить в расписание авиакомпании дополнительные рейсы в наиболее востребованные направления.

    Новый самолет Buta Airways назван в честь недавно освобожденного от армянской оккупации села Гюннют в Нахчыванской Автономной Республике.

    По традиции в Международном аэропорту Гейдар Алиев новый самолет встречали водяной аркой. Особым гостем церемонии встречи стал житель освобожденного села Гюннют.

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