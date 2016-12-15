Панно из мозаики на станции метро "Низами" восстанавливают

Баку. 15 декабря. REPORT.AZ/ На станции метро "Низами" Бакинского метрополитена впервые производится капитальный ремонт с целью обеспечить качественную защиту мозаик и замены подвергшихся коррозии конструкций.

Об этом Report сообщил глава пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Насими Пашаев.

По его словам, на настенных мраморных плитах платформы и на панно из мозаики, созданных по сюжетам произведений Низами Гянджеви, появились следы коррозии и сырости. Существует риск их разрушения. Для устранения этого воспользуются специальными веществами. Работы осуществляются специалистами".

Отметим, что для улучшения вентиляционной системы станции также сносятся стены служебных комнат. Будут заменены все подвергшиеся коррозии конструкции, обновлены потолок и настенный мрамор. Работы производятся входящими в ЗАО структурами за счет внутренних возможностей метрополитена.