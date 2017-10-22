Пакистан может присоединиться к транспортному коридору Север-Юг

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Пакистан собирается соединить свои железные дороги к транспортному коридору «Север-Юг», который реализуется Азербайджаном, Россией и Ираном.

Как сообщает Report, со ссылкой на «Коммерсант», речь идет о присоединении пакистанского порта Гвадар и китайско-пакистанского экономического коридора. Как отметил посол Пакистана в Азербайджане Саид Хан Мохман, в данный момент его страна ведет переговоры с Азербайджаном о подключении к коридору «Север-Юг».

«Во время недавнего визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Пакистан стороны обсудили вопрос о соединении транспортного коридора "Север-Юг" с пакистанским портом Гвадар, а затем с Китайско-пакистанским экономическим коридором. Потому что это обеспечит тесный доступ Азербайджана к Китаю»,- заявил посол.

По его словам, после того как будет готова железная дорога Казвин-Решт-Астара, являющаяся частью коридора «Север-Юг», Азербайджан получит прямое железнодорожное соединение с Пакистаном, так как он и Иран уже связаны железной дорогой. «После завершения процесса соединения начнется процесс развития торговли в Азербайджане, Иране и Пакистане»,- сообщил Саид Хан Мохманд.