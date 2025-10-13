Оверчук: Объем грузооборота через участок границы РФ-Азербайджан вырос на 13%

За первое полугодие 2025 года объем грузооборота через российско-азербайджанский участок границы вырос на 13%, составив 6,8 млн тонн.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об заявил зампремьера России Алексей Оверчук на трехсторонней встрече представителей правительств Азербайджана, России и Ирана в Баку.

"В части автомобильных пунктов пропуска, расположенных на российско-азербайджанской государственной границе, мы приняли меры, которые позволили увеличить их пропускную способность в пять раз: с 400 до 1 900 грузовых транспортных средств в сутки. После реконструкции автомобильных пунктов пропуска Ново-Филя, Тагиркент-Казмаляр и Яраг-Казмаляр суммарная пропускная способность для грузового транспорта на российской стороне составит 3 тыс. транспортных средств в сутки", - сказал он.

Оверчук также отметил, что российский импорт из Азербайджана вырос за семь месяцев этого года на 9,5% - до $742,4 млн.