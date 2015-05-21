Авиарейс Баку-Москва отменен

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Сегодня пассажиры авиарейса Баку-Москва, которые должны были вылететь в Москву в 11:10 по местному времени, отправлены другим рейсом. Об этом Report сообщили в диспетчерской службе ЗАО "Азербайджан Хава Йоллары".

По сведениям, произошел возврат в аэропорт самолета Боинг-757, выполнявшего рейс AHY-852 по маршруту Баку-Москва по причине падения давления в одной из гидросистем самолёта. Посадка произведена благополучно, пострадавших нет.

Пассажиры отправлены в Москву резервным самолетом сегодня в 13:40 по местному времени.