Открывается новый авиарейс из Баку в Дубай - ОБНОВЛЕНО

Первая новость опубликована в 14:14

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские авиалинии" организует новый авиарейс по маршруту Баку-Дубай в зимнем сезоне 2015-2016. Как сообщает Report, начиная с 25 октября, один раз в день будут осуществляться авиарейсы по маршруту Баку-Дубай в расположенный на юго-западе города аэропорт Аль-Мактум (курорт Джебель-Али).

Отметим, что полеты будут выполняться на самолетах Embraer 190. На сегодняшний день полеты в указанном направлении осуществляются в Международный аэропорт Дубая.

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Стоимость авиабилетов (включая все сборы) в данном направлении будет фиксированной и составит 99 евро в один конец. На указанном маршруте предусматривается оплата каждого отдельного багажа (не более 23 кг), бесплатный пронос ручной клади (не более 5 кг) габаритами 55x35x20 см.

Вылет рейса из Международного аэропорта Гейдар Алиев - в 17:30, прилет в аэропорт Аль-Мактум - в 20:25 по местному времени.

Вылет обратного рейса из Дубая - в 21:25, прилет в Баку - в 00:25 по местному времени.