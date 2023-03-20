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Открывается регулярный автобусный маршрут в Абшеронский национальный парк

Открывается регулярный автобусный маршрут в Абшеронский национальный парк С 23 марта открывается регулярный автобусный маршрут в Абшеронский национальный парк, расположенный на территории Хазарского района города Баку.
Инфраструктура
20 марта 2023 г. 15:40
Открывается регулярный автобусный маршрут в Абшеронский национальный парк

С 23 марта открывается регулярный автобусный маршрут в Абшеронский национальный парк, расположенный на территории Хазарского района города Баку.

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Facebook написал директор парка Этибар Ибрагимов.

"С 23 марта открывается новый маршрут от метро Короглу до Абшеронского национального парка и в обратном направлении. Автобусный маршрут в праздничные дни будет работать с 23 по 26 марта, в последующий период - по субботам и воскресеньям", - написал он.

Пассажирские перевозки будут осуществляться ООО "Транспортная служба муниципалитета Зиря".

Автобус будет отправляться от станции метро Короглу в 10:30 и возвращаться из Абшеронского национального парка в 16:30.

Отметим, что территория Абшеронского национального парка составляет 783 гектара. Парк открыт для посещения с 2005 года.

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Версия на азербайджанском языке Abşeron Milli Parkına müntəzəm marşrut xətti açılır

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