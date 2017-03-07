Определилась компания, которая построит первые социальные дома в Азербайджане

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Определены победители тендера по трем лотам, объявленного ООО MİDA при Государственном агентстве жилищного строительства. Как сообщает Report, определены три победителя тендера по каждому лоту.

По информации, по лоту-1 тендер выиграло ООО NN Group, по лоту-2 – компания Huner İnshaat, по лоту-3 - ООО “Специализированное дорожное управление №11”, с которыми подписаны соответствующие контракты.

Напомним, что 3 декабря был объявлен тендер на строительство жилого комплекса у внешней кольцевой дороги в Ясамальском районе Баку (северная сторона "Ганлы гёль"). Лот-1 предусматривает строительство 5 жилых зданий (включая нежилые помещения), лот-2 - строительство 4 жилых зданий (включая нежилые помещения), лот-3 - планирование территории, строительство дорог, тротуаров и опорных стен, работы по благоустройству и озеленению.