Определены победители конкурса по 5 регулярным автобусным маршрутам

Определены победители конкурса по 5 регулярным автобусным маршрутам

Определены победители конкурса по обслуживанию междугородних автобусных маршрутов Баку-Гедабей, Баку-Лянкяран, Баку-Сабирабад, Баку-Агдаш и Мингячевир-Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

Согласно информации, по маршруту "Баку-Гедабей" победителем стало юридическое лицо ООО "Хошгадамли", по маршруту "Баку-Лянкяран" - физическое лицо Гасанли Мирнахид Игбал оглу, по маршруту "Баку-Сабирабад" - физическое лицо Исмаилов Эльхан Гусейн оглу, по маршруту "Баку-Агдаш" - физическое лицо Магеррамов Турал Эльшад оглу, а по маршруту "Мингячевир-Баку" - физическое лицо Расулов Шариф Кямал оглу.

Отметим, что междугородние маршрутные линии выставляются на конкурс AYNA поэтапно в соответствии с требованиями соответствующего законодательства. Цель - повышение качества, безопасности и комфорта пассажирских перевозок, а также обеспечение прозрачности при установлении маршрутов.