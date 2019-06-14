​Операции в портах Баку, Актау и Туркменбаши будут ускорены

"Проект "Поощрение создания зеленых портов и сообщения в регионе Каспийского моря" объединяет азиатских и европейских партнеров. Бакинский международный морской торговый порт играет большую роль в проекте Шелкового пути, охватывающего территорию от Китая до Центральной Азии и Европы. Мы рассматриваем ОБСЕ как часть этого проекта, и в то же время полагаем, что проект сблизит ОБСЕ с данным регионом".

Как сообщает Report, об этом начальник управления региональной безопасности МИД Азербайджана Камиль Хасиев заявил на церемонии открытия проекта "Поощрение создания зеленых портов и сообщения в регионе Каспийского моря", реализуемого совместно Бакпортом и ОБСЕ.

По его словам, реализация разрабатываемого нового законопроекта ускорит операции в портах Баку, Актау и Туркменбаши: "Проект будет способствовать внедрению цифровых технологий в портах, что ускорит торговлю. Полагаю, что наш проект станет одним из наиболее важных шагов в области охраны окружающей среды и ускорения портовых операций в Каспийском регионе".