    Онлайн-продажи билетов на междугородние автобусы в Азербайджане выросли вдвое

    08 апреля, 2026
    В Азербайджане в первом квартале 2026 года через портал "biletim.az" приобретено 280 469 билетов на междугородние автобусные маршруты, что почти вдвое больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство наземного транспорта Азербайджана.

    Доля предварительных продаж увеличилась с 32,6% в январе-марте 2025 года до 43,3% в отчетном периоде. В агентстве отмечают, что рост свидетельствует о повышении доверия пассажиров к автовокзальным услугам и более активном использовании онлайн-покупки билетов при планировании поездок.

    Отметим, что на портале "biletim.az" можно приобрести билеты по 91 направлению. К системе подключены 405 транспортных средств по 356 рейсам. Планируется, что в дальнейшем онлайн-продажа билетов поэтапно охватит всех перевозчиков и автовокзалы.

    Портал biletim.az Агентство наземного транспорта Азербайджана (AYNA)
    AYNA: Avtobus marşrutlarına onlayn bilet satışı 2 dəfə artıb

