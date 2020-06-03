Проект "Один пояс - один путь" создаст базу для роста доходов Азербайджана - МНЕНИЕ

Проект "Один пояс - один путь" является одним из проектов не только регионального, но и глобального значения. Он также подразумевает восстановление исторического "Шелкового пути". Участие Азербайджана и Грузии в проекте уже считается достаточно значимым.

Об этом Report заявил депутат Вугар Байрамлы, рассказывая о значении проекта "Один пояс - один путь" для Азербайджана.

Депутат отметил, что санкции, введенные в отношении России и Ирана, актуализировали реализацию трубопровода через Южный Кавказ:

"Когда был представлен проект "Один пояс - один путь", предполагалось, что маршрут пройдет через Иран или Турцию. Сейчас темой обсуждения является прокладка маршрута через Каспийское море, Азербайджан, Грузию и Турцию до Европы. Определение статуса Каспия, а также ввод в эксплуатацию терминалов в прикаспийских странах актуализировали прокладку маршрута в Европу через Каспийское море и прикаспийские страны. Азербайджан уже активно участвует в обсуждениях в рамках проекта. В частности, санкции, применяемые к северному и южному соседям Азербайджана, еще более актуализировали реализацию проекта через Южный Кавказ. С другой стороны, развитие инфраструктуры в Азербайджане, сдача в эксплуатацию железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс (БТК) позволит нашей стране активно вносить вклад в его реализацию".

В.Байрамлы подчеркнул значимость проекта для Азербайджана: "Реализация маршрута увеличит объем международных грузоперевозок через Азербайджан. В предыдущие годы был зафиксирован рост на 65% грузоперевозок ненефтяных продуктов Азербайджан. Ввод в эксплуатацию БТК также создает почву для более активного участия Азербайджана в региональном транспортном коридоре. Это, с одной стороны, позволит увеличить объем грузов, перевозимых через Азербайджан, а с другой - в более краткие сроки осуществлять поставки на азиатский и европейский рынки ненефтяной продукции, производимой в Азербайджане. В результате будут созданы условия для получения доходов нашими предпринимателями, действующими в ненефтяном секторе. Грузия, Азербайджан и Казахстан уже договорились о введении единого тарифа. Это позволит увеличить объем грузов, которые будут перевозиться через указанные страны, и пополнить госбюджет. С этой точки зрения участие Азербайджана в этом проекте приведет к дальнейшему укреплению стратегической позиции нашей страны и формированию базы для увеличения доходов госбюджета".