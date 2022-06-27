Обсуждена значимость Зангезурского коридора для диверсификации коридора Восток-Запад

На сегодняшней трехсторонней встрече министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Казахстана в Баку было обсуждено особое значение Зангезурского коридора с точки зрения диверсификации Среднего коридора транспортного коридора Восток-Запад.

На сегодняшней трехсторонней встрече министров иностранных дел Азербайджана, Турции и Казахстана в Баку было обсуждено особое значение Зангезурского коридора с точки зрения диверсификации Среднего коридора транспортного коридора Восток-Запад.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на брифинге после первой трехсторонней встречи министров иностранных дел и транспорта Азербайджана, Казахстана и Турции.

По его словам, в данном направлении был проведен плодотворный обмен мнениями: "Наши коллеги выразили полную поддержку реализации Зангезурского коридора".

Министр подчеркнул важность продвижения проекта ТransCaspian fiber-optic (TCFO): "Азербайджанская сторона проинформировала коллег об освобожденных территориях, новых реалиях, созданных в регионе после 44-дневной Отечественной войны, крупных проектах, осуществляемых в Восточно-Зангезурском и Карабахском экономических районах, а также о транспортных проектах".