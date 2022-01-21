Обнародована ситуация на дорогах Азербайджана

10:25

Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана распространило информацию о текущем состоянии на дорогах республики в связи с неблагоприятными погодными условиями.

Как сообщает Report со ссылкой на Агентство, на данный момент на Дороге Победы осадков нет, стоит 4-10-градусный мороз. Для предотвращения обледенения дороги принимаются соответствующие меры. На дороге обеспечено нормальное движение транспортных средств.

На дороге Тоганалы-Кяльбаджар-Истису осадков не наблюдается. На территории села Тоганалы температура воздуха составляет 12-13° мороза, на высоте Муровдаг 19-23°. На дороге принимаются меры против обледенения.

На Губинской дороге осадков нет, на территории села Хыналыг температура воздуха составляет 10° мороз. Обеспечено нормальное и безопасное движение транспортных средств.

На дороге Гилязи-Хызы осадков нет, стоит 5-7-градусный мороз. Дорога посыпается песком и солью, обеспечивается бесперебойное движение транспортных средств.

На дороге Гобустан-Шамахы осадков не наблюдается, на территории Гобустанского района 6-8° мороза.

На дороге Шамахы-Муганлы осадков нет. На территории Шамахинского района температура воздуха составляет 9-10° мороза. Принимаются меры против обледенения на дорогах и обеспечивается движение транспортных средств.

На дорогах Муганлы-Агсу, Муганлы-Исмаиллы осадков не наблюдается, на протяжении маршрута стоит 8-10-градусный мороз.

На дороге Исмаиллы-Габала-Огуз-Шеки осадков нет, на территории Исмаиллинского и Габалинского районов температура воздуха составляет 6-8° мороза, на территории Огузского и Шекинского районов 5-7°.

На дороге Шеки-Гах-Загатала осадков нет, стоит 4-5-градусный мороз, на дороге обеспечено нормальное движение транспортных средств.

На дороге Шамкир-Гедабек осадков нет, на территории Гедабекского района температура воздуха составляет 12-14° мороза, на территории Шамкирского района - 5-6°.

На дороге Гянджа-Дашкесан осадков не наблюдается. На территории Дашкесанского района температура воздуха составляет 8° мороза. На дороге обеспечено нормальное движение транспортных средств.

На дороге Алят-Астара осадков нет, стоит мороз в 3-4°. В настоящее время принимаются соответствующие меры против обледенения.

На дорогах Масаллы-Ярдымлы, Ленкорань-Лерик осадков не наблюдается. На территории Ярдымлинского района температура воздуха составляет 8-9°, Лерикского района - 3-4° мороза.

На дороге Баку-Алят–Гаджигабул-Уджар-Евлах-Гянджа-Газах осадков нет, на дороге обеспечено нормальное движение транспортных средств.

На дороге Гаджигабул-Бахрамтепе-Горадиз осадков не наблюдается, на дороге обеспечено нормальное движение транспортных средств.