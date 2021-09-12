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Объемы морских грузоперевозок в мире достигли исторического максимума

Объемы морских грузоперевозок в мире достигли исторического максимума На начало 2021 года объемы морских грузоперевозок в мире достигли 12 млрд тонн, увеличившись за год на 4,3% и обновив исторический максимум.
Инфраструктура
12 сентября 2021 г. 13:22
Объемы морских грузоперевозок в мире достигли исторического максимума

На начало 2021 года объемы морских грузоперевозок в мире достигли 12 млрд тонн, увеличившись за год на 4,3% и обновив исторический максимум.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Bloomberg.

По данным Clarksons Research, с 1990-го года морские грузоперевозки развивались стремительными темпами, лишь дважды столкнувшись с резким сокращением. Это произошло в 2008-2009 годы во время глобального финансового кризиса и в 2019-2020 годы в период пандемии коронавируса.

COVID-19 внес свои корректировки в работу отраслевых компаний. На фоне проблем с производством и поставками, частыми вспышками вируса значительно выросли цены на перевозки грузов морем. Например, транспортировка 40-футового контейнера из Китая в Европу теперь стоит около 14 287 долларов США, что на 500% больше, чем годом ранее.

Ожидается, что в среднесрочной перспективе ситуация не изменится и рост грузоперевозок продолжится - к 2022 году этот показатель составит 12,4 млрд тонн. Будут расти и расходы на перевозку, что приведет к удорожанию транспортируемых товаров.

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