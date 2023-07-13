О нас

Объем грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту вырос на 77%

Объем грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту вырос на 77% Объем грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) в январе-июне 2023 года превысил 1,3 млн тонн, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 77,2%.
Инфраструктура
13 июля 2023 г. 18:00
Объем грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту вырос на 77%

Объем грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) в январе-июне 2023 года превысил 1,3 млн тонн, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 77,2%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежную прессу.

Руководители железнодорожных администраций Казахстана и Азербайджана встретились с казахстанскими грузоотправителями и экспортерами. Участники "круглого стола" обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, создания благоприятных условий для транспортировки грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, пролегающему через Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы.

Стороны договорились совместно решать вопросы по дальнейшему развитию ТМТМ, сокращению сроков доставки грузов, улучшению процесса информирования о дислокации подвижного состава, устранению административных барьеров, расширению портовой инфраструктуры и пр.

По итогам встречи отмечено, что установленные прямые контакты между грузоотправителями и железнодорожниками Казахстана и Азербайджана позволят эффективнее решать возникающие в ходе перевозочного процесса вопросы.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu üzrə yükdaşımanın həcmi 77 % artıb

Экслюзивные новости

Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
Эксперт: Южный газовый коридор способствует интеграции энергетических рынков Европы
13 июля 2023 г. 12:00
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
Посол Финляндии: Стабильности на Южном Кавказе можно достичь только путем переговоров
13 июля 2023 г. 11:00
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
Эксперт: Разработка новых запасов газа позволит Азербайджану выйти на новые рынки Европы
11 июля 2023 г. 14:20
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
Политолог: Поставки азербайджанской нефти ускорят индустриализацию Таджикистана
10 июля 2023 г. 14:41
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
Терминологическая комиссия: Запрета называть детей именем Мамед в Азербайджане не было
10 июля 2023 г. 12:01
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
Политолог: Сотрудничество между Баку и Тираной исключительно благодаря президенту Ильхаму Алиеву
7 июля 2023 г. 18:57
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
Шамиль Айрым переизбран главой турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы
7 июля 2023 г. 14:47
Новый председатель парламента Турции посетит Азербайджан
Новый председатель парламента Турции посетит Азербайджан
7 июля 2023 г. 14:23
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
Посол: Панама готова сотрудничать с Азербайджаном в создании и развитии СЭЗ
6 июля 2023 г. 17:01
В Азербайджане оплата за парковку автомобилей будет только безналичной
В Азербайджане оплата за парковку автомобилей будет только безналичной
6 июля 2023 г. 16:34

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi