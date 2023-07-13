Объем грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту вырос на 77%

Объем грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) в январе-июне 2023 года превысил 1,3 млн тонн, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 77,2%.

Объем грузоперевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) в январе-июне 2023 года превысил 1,3 млн тонн, увеличившись по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 77,2%.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежную прессу.

Руководители железнодорожных администраций Казахстана и Азербайджана встретились с казахстанскими грузоотправителями и экспортерами. Участники "круглого стола" обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества, создания благоприятных условий для транспортировки грузов по Транскаспийскому международному транспортному маршруту, пролегающему через Китай, Казахстан, Азербайджан, Грузию, Турцию в страны Европы.

Стороны договорились совместно решать вопросы по дальнейшему развитию ТМТМ, сокращению сроков доставки грузов, улучшению процесса информирования о дислокации подвижного состава, устранению административных барьеров, расширению портовой инфраструктуры и пр.

По итогам встречи отмечено, что установленные прямые контакты между грузоотправителями и железнодорожниками Казахстана и Азербайджана позволят эффективнее решать возникающие в ходе перевозочного процесса вопросы.