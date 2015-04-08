Объем импортируемых в Азербайджан автомобилей сократился

Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ В связи с применением в последнее время в Азербайджане экологического стандарта "Евро-4", количество ввозимых в страну транспортных средств сократилось.

Как сообщает Report, об этом в интервью журналистам сказал председатель Государственного таможенного комитета Айдын Алиев.

По его словам, в объеме импорта в страну транспортных средств наблюдается сокращение, что связано с поставленными на ввоз ограничениями: "Некоторые "дельцы", провезя автомобили через границу, организовывают их неофициальную продажу на территории страны. Они также разбирают автомобили и производят продажу запчастей. Таможенные органы принимают против этого серьезные меры".