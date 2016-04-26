​Нусрат Ибрагимов: Государство не должно непосредственно вмешиваться в рынок недвижимости - ОБНОВЛЕНО

Первая новость опубликована в 13:06

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ На сегодняшний день более половины недвижимости в Азербайджане не имеет документов. Потому что у нас предпочитают решать вопросы на словах, а не фиксировать в документах. Об этом заявил Report генеральный директор консалтинговой компании MBA Ltd. Нусрат Ибрагимов.

Н.Ибрагимов отметил, что объем рынка недвижимости в Баку очень маленький: "Эластичность рынка очень слабая. Если кто-то вкладывает в рынок недвижимости Азербайджана 50 млн. долларов, цены автоматически взлетают, если с рынка выводится крупная сумма, то цены резко падают".

По мнению экспертов, для развития и регулирования рынка государство должно обеспечить реализацию социальных проектов: "Государство не должно непосредственно вмешиваться в рынок недвижимости, так как при этом рыночные индикаторы дают сбой. При формировании цен на рынке не охватываются все слои общества. Малообеспеченные семьи остаются за бортом. Государство должно регулировать данный вопрос, чтобы предотвратить возникновение социальной напряженности".

"В то же время, социальные проекты должны реализовываться адресно. По аналогии с выделением адресной помощи надо вести строительство социальных домов", - отметил глава компании.

По словам Н.Ибрагимова, реализация социальных проектов непосредственно за счет государства может привести к тяжелым последствиям: "Государство может объявить соответствующие тендеры на проведение строительных работ или же принять косвенное участие в этом процессе".

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Эксперт отметил, что ими предложено правительству передать выполнение работ по реализации социальных проектов муниципалитетам: "Государство создало Госагентство по жилищному строительству. Однако мы предложили передать строительство социальных домов в ведение муниципалитетов. Это создаст условие для развития муниципалитетов, а доходы будут перечислены на баланс муниципалитетов".

Н.Ибрагимов отметил, что при строительстве социальных домов необходимо учитывать близость проживающих там людей к месту работы: "Во времена СССР существовало правило, по которому максимальное время между работой и домом должно было составлять 40 минут. В мировой практике подобные проекты реализуются в пригородных территориях, где располагаются крупные заводы и фабрики, или крупные образовательные учреждения. Это не только поможет снизить плотность в городе, но и приведет к его расширению. Мы предложили Гарадаг или "Хутор". Например, "Хутор" пригоден для проживания работников образования".

Глава MBA Ltd. предположил, что средства, необходимые для строительства социальных домов, будут заложены в госбюджет на 2017 год, в следующем же году начнется строительство домов.