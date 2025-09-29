Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    NUFA3 станет единой платформой для международных и региональных экспертов

    Инфраструктура
    • 29 сентября, 2025
    • 16:36
    NUFA3 станет единой платформой для международных и региональных экспертов

    Азербайджан готовится провести Третий Национальный урбанистический форум (NUFA3) на тему "Климатоустойчивые и здоровые города: региональные партнерства и инновационные решения".

    Как сообщили Report в Госкомитете по градостроительству и архитектуре, форум состоится 15–17 октября в Ханкенди и Баку при поддержке программы ООН-Хабитат.

    Мероприятие объединит около 400 представителей госструктур, частного сектора, международных организаций и научных кругов из 60 стран. В центре обсуждений будут восстановление после конфликтов и стихийных бедствий, обеспечение жильем, устойчивое и зеленое развитие городов, цифровизация и международное сотрудничество.

    В рамках форума планируется представить опыт Азербайджана в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура, а также ознакомиться с передовыми практиками других стран.

    Официальное открытие форума пройдет в Конгресс-центре Ханкенди, затем участники посетят Шушу. Заключительные заседания в Баку будут посвящены вопросам зеленого градостроительства, финансирования климатических инициатив и применению новых технологий.

    Подробности и регистрация доступны на сайте www.nufa.az.

    NUFA3 ООН-Хабитат Ханкенди
    Komitə: NUFA3 beynəlxalq və regional ekspertlər üçün vahid platformaya çevriləcək

    Последние новости

    17:51

    В Баку завершился первый день саммита INMerge

    ИКТ
    17:45

    Страны ЕС оказывают поддержку Дании для безопасности двух предстоящих саммитов

    Другие страны
    17:44

    Трамп пригрозил ввести санкции против стран, не производящих мебель в США

    Другие страны
    17:41

    III Игры СНГ: Азербайджан завоевал первую золотую медаль - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    17:41

    Президент Ильхам Алиев поздравил председателя КНР

    Внешняя политика
    17:40

    БФБ объявила дату аукциона по облигациям ЕБРР

    Финансы
    17:38

    Азербайджан за 7 месяцев увеличил поставки газа в Турцию на 1,7%

    Энергетика
    17:37

    Азербайджан завоевал второе золото на III Играх СНГ

    Индивидуальные
    17:37

    Белый дом: Трамп представил "лучший план" по прекращению войны в Газе

    Другие страны
    Лента новостей