NUFA3 станет единой платформой для международных и региональных экспертов

Азербайджан готовится провести Третий Национальный урбанистический форум (NUFA3) на тему "Климатоустойчивые и здоровые города: региональные партнерства и инновационные решения".

Как сообщили Report в Госкомитете по градостроительству и архитектуре, форум состоится 15–17 октября в Ханкенди и Баку при поддержке программы ООН-Хабитат.

Мероприятие объединит около 400 представителей госструктур, частного сектора, международных организаций и научных кругов из 60 стран. В центре обсуждений будут восстановление после конфликтов и стихийных бедствий, обеспечение жильем, устойчивое и зеленое развитие городов, цифровизация и международное сотрудничество.

В рамках форума планируется представить опыт Азербайджана в восстановлении Карабаха и Восточного Зангезура, а также ознакомиться с передовыми практиками других стран.

Официальное открытие форума пройдет в Конгресс-центре Ханкенди, затем участники посетят Шушу. Заключительные заседания в Баку будут посвящены вопросам зеленого градостроительства, финансирования климатических инициатив и применению новых технологий.

Подробности и регистрация доступны на сайте www.nufa.az.