Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025

    Николаас Альбертс: Азербайджан активно развивает инфраструктуру и экономику

    Инфраструктура
    • 23 сентября, 2025
    • 10:40
    Николаас Альбертс: Азербайджан активно развивает инфраструктуру и экономику

    Азербайджан активно развивает инфраструктуру, оставаясь приверженным диверсификации и углублению экономики.

    Как сообщает Report, об этом заявил глава представительства инвесткомпании Ninety One на Ближнем Востоке Николаас Альбертс, выступая на первом Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF 2025).

    Альбертс отметил, что компания, представителем которой он является, имеет большой опыт финансирования инфраструктурных проектов в самых сложных и перспективных рынках мира. За последние 15 лет компания выделила на эти проекты более $3 млрд.

    По его словам, что компания также имеет фонд переходного периода, который инвестирует в предприятия, стремящиеся перейти к экологически чистому производству и новым технологиям.

    "Азербайджан привержен диверсификации и углублению экономики. Страна определила четыре критически важных сектора, где необходимо запускать множество малых проектов, проводить технико-экономические обоснования и решать вопрос первоначального финансирования", - сказал он.

    По его словам, часто изначально средств недостаточно, чтобы запустить проекты, поэтому требуется дополнительное стартовое финансирование. Здесь агентства развития и экспорта могут сыграть ключевую роль, помогая сделать проекты финансово жизнеспособными.

    AIIF 2025 инвестиции инфраструктура
    Nikolas Alberts: "Azərbaycan infrastruktur və iqtisadiyyatı aktiv şəkildə inkişaf etdirir"
    Azerbaijan committed to economic diversification, says investor

    Последние новости

    11:48

    В Карабахе и Восточном Зангезуре создают свободные от болезней животных зоны

    Здоровье
    11:42
    Фото

    Начальник Генштаба посетил в Беларуси могилу Национального героя Азербайджана

    Армия
    11:40
    Фото

    АБИФ и ARGS Holding инвестируют в развитие стекольного производства в Азербайджане

    Бизнес
    11:40

    Азербайджан объявил имя своего представителя на детском "Евровидении-2025"

    Kультурная политика
    11:35

    Британские ВМС сообщили об инциденте с судном недалеко от побережья Йемена

    Другие страны
    11:32
    Фото

    АБИФ и Basalt Group вложатся в производство базальта в Азербайджане

    Бизнес
    11:31

    Азербайджан и Иран подтвердили намерение расширять сотрудничество - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    11:29

    АПБА: Азербайджан получил статус страны, свободной от болезней птиц и животных

    Здоровье
    11:22
    Фото

    Азербайджан и Турция расширяют сотрудничество в сфере образования

    Наука и образование
    Лента новостей