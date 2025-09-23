Николаас Альбертс: Азербайджан активно развивает инфраструктуру и экономику

Азербайджан активно развивает инфраструктуру, оставаясь приверженным диверсификации и углублению экономики.

Как сообщает Report, об этом заявил глава представительства инвесткомпании Ninety One на Ближнем Востоке Николаас Альбертс, выступая на первом Азербайджанском международном инвестиционном форуме (AIIF 2025).

Альбертс отметил, что компания, представителем которой он является, имеет большой опыт финансирования инфраструктурных проектов в самых сложных и перспективных рынках мира. За последние 15 лет компания выделила на эти проекты более $3 млрд.

По его словам, что компания также имеет фонд переходного периода, который инвестирует в предприятия, стремящиеся перейти к экологически чистому производству и новым технологиям.

"Азербайджан привержен диверсификации и углублению экономики. Страна определила четыре критически важных сектора, где необходимо запускать множество малых проектов, проводить технико-экономические обоснования и решать вопрос первоначального финансирования", - сказал он.

По его словам, часто изначально средств недостаточно, чтобы запустить проекты, поэтому требуется дополнительное стартовое финансирование. Здесь агентства развития и экспорта могут сыграть ключевую роль, помогая сделать проекты финансово жизнеспособными.