Немецкая компания: В Азербайджане оформление грузов проще и быстрее, чем в Турции

В Азербайджане процесс погрузки и оформления грузов проще, качественнее и быстрее, чем в Турции.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный исполнительный директор немецкой компании CS Conti - Service Internationale Spedition GmbH Александр Шмидт на конференции "Черноморско-Каспийский логистический форум 2025: коридоры, грузы, инфраструктура" в Баку.

По его словам, за последние три года в проекте Среднего коридора произошел огромный скачок. "Благодаря Азербайджану, Казахстану и Грузии Средний коридор стал функциональным. Мы в основном используем железную дорогу. 80% грузов перевозится посредством этого вида транспорта", - сказал он.

Шмидт отметил, что немецкая компания также использует Средний коридор для перевозки грузов через Турцию, Грузию, Азербайджан и Казахстан.