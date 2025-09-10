ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    • 10 сентября, 2025
    • 16:11
    Немецкая компания: В Азербайджане оформление грузов проще и быстрее, чем в Турции

    В Азербайджане процесс погрузки и оформления грузов проще, качественнее и быстрее, чем в Турции.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный исполнительный директор немецкой компании CS Conti - Service Internationale Spedition GmbH Александр Шмидт на конференции "Черноморско-Каспийский логистический форум 2025: коридоры, грузы, инфраструктура" в Баку.

    По его словам, за последние три года в проекте Среднего коридора произошел огромный скачок. "Благодаря Азербайджану, Казахстану и Грузии Средний коридор стал функциональным. Мы в основном используем железную дорогу.  80% грузов перевозится посредством этого вида транспорта", - сказал он. 

    Шмидт отметил, что немецкая компания также использует Средний коридор для перевозки грузов через Турцию, Грузию, Азербайджан и Казахстан. 

    Alman şirkəti: Azərbaycanda yüklərin rəsmiləşdirilməsi Türkiyədən daha sadə və sürətlidir

