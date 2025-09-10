Немецкая компания предложила создать единую цифровую платформу для портов Каспия и Черного моря - ЭКСКЛЮЗИВ

Немецкая компания Nfident GmbH ведет переговоры с правительствами Азербайджана и Грузии о возможном сотрудничестве.

Об этом Report сообщил менеджер по развитию бизнеса Nfident Вернер Петерс (Werner Peeters) в кулуарах конференции "Черноморско-Каспийский логистический форум 2025: коридоры, грузы, инфраструктура" в Баку.

По его словам, две недели назад Nfident подписала меморандум о взаимопонимании с казахстанским портом Курык, а также ведет переговоры с таможенными службами Таджикистана и Узбекистана.

"Средний коридор уже стал неотъемлемой частью будущих грузоперевозок между Китаем и Европой. Однако существуют вызовы, связанные с ограниченной пропускной способностью инфраструктуры - как железнодорожной, так и морской.

Грузы из Китая в Европу должны дважды пересекать водные акватории - Каспийское и Черное моря. Это замедляет движение. Мы планируем создать программную платформу, которая объединит всех участников цепочки поставок: порты Актау, Курык, Батуми, Поти, Констанца и другие", - отметил представитель компании.

Менеджер Nfident подчеркнул, что важным является вовлечение не только портов, но и внутренних территорий, находящихся "за портом".

Коснувшись вопроса Зангезурского коридора (TRIPP), В.Петерс отметил ключевую роль Баку:

"Грузы поступают из Актау, Курыка и Туркменбаши, и все они направляются только в одно место - Баку. На этой неделе у нас прошли переговоры с Бакинским портом по вопросам его расширения и возможной интеграции наших решений. Мы видим, что порт готовится увеличить пропускную способность и объемы. Для этого потребуется цифровизация, чтобы справляться с растущим грузопотоком из Китая и других стран. К примеру, Туркменистан экспортирует СПГ, и для него также важно наличие эффективной логистики. Поэтому Баку действительно является ключевым звеном. Далее грузы следуют в Грузию - в порты Батуми и Поти".