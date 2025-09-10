ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    Немецкая компания предложила создать единую цифровую платформу для портов Каспия и Черного моря - ЭКСКЛЮЗИВ

    Инфраструктура
    • 10 сентября, 2025
    • 16:02
    Немецкая компания предложила создать единую цифровую платформу для портов Каспия и Черного моря - ЭКСКЛЮЗИВ

    Немецкая компания Nfident GmbH ведет переговоры с правительствами Азербайджана и Грузии о возможном сотрудничестве.

    Об этом Report сообщил менеджер по развитию бизнеса Nfident Вернер Петерс (Werner Peeters) в кулуарах конференции "Черноморско-Каспийский логистический форум 2025: коридоры, грузы, инфраструктура" в Баку. 

    По его словам, две недели назад Nfident подписала меморандум о взаимопонимании с казахстанским портом Курык, а также ведет переговоры с таможенными службами Таджикистана и Узбекистана.

    "Средний коридор уже стал неотъемлемой частью будущих грузоперевозок между Китаем и Европой. Однако существуют вызовы, связанные с ограниченной пропускной способностью инфраструктуры - как железнодорожной, так и морской.

    Грузы из Китая в Европу должны дважды пересекать водные акватории - Каспийское и Черное моря. Это замедляет движение. Мы планируем создать программную платформу, которая объединит всех участников цепочки поставок: порты Актау, Курык, Батуми, Поти, Констанца и другие", - отметил представитель компании.

    Менеджер Nfident подчеркнул, что важным является вовлечение не только портов, но и внутренних территорий, находящихся "за портом".

    Коснувшись вопроса Зангезурского коридора (TRIPP), В.Петерс отметил ключевую роль Баку:

    "Грузы поступают из Актау, Курыка и Туркменбаши, и все они направляются только в одно место - Баку. На этой неделе у нас прошли переговоры с Бакинским портом по вопросам его расширения и возможной интеграции наших решений. Мы видим, что порт готовится увеличить пропускную способность и объемы. Для этого потребуется цифровизация, чтобы справляться с растущим грузопотоком из Китая и других стран. К примеру, Туркменистан экспортирует СПГ, и для него также важно наличие эффективной логистики. Поэтому Баку действительно является ключевым звеном. Далее грузы следуют в Грузию - в порты Батуми и Поти".

