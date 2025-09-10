İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz
    İlham Əliyev DÇ-2026 AQEM Nepal Qətər Orta Dəhliz

    Alman şirkəti Xəzər və Qara dəniz limanları üçün vahid rəqəmsal platforma yaratmağı təklif edib - EKSKLÜZİV

    İnfrastruktur
    • 10 sentyabr, 2025
    • 17:34
    Alman şirkəti Xəzər və Qara dəniz limanları üçün vahid rəqəmsal platforma yaratmağı təklif edib - EKSKLÜZİV

    Almaniyanın "Nfident GmbH" şirkəti Azərbaycan və Gürcüstan hökumətləri ilə mümkün əməkdaşlıq barədə danışıqlar aparır.

    Bu barədə "Report"a "Nfident"in biznesin inkişafı üzrə meneceri Verner Peters (Werner Peeters) Bakıda keçirilən "Qara dəniz-Xəzər logistika forumu 2025: dəhlizlər, yüklər, infrastruktur" adlı konfransı çərçivəsində bildirib.

    Onun sözlərinə görə, iki həftə əvvəl "Nfident" Qazaxıstanın Kurık limanı ilə Anlaşma Memorandumu imzalayıb, həmçinin Tacikistan və Özbəkistanın gömrük xidmətləri ilə danışıqlar aparır.

    "Orta Dəhliz artıq Çin və Avropa arasında gələcək yük daşımalarının ayrılmaz hissəsinə çevrilib. Lakin həm dəmir yolu, həm də dəniz infrastrukturunun məhdud ötürücülük qabiliyyəti ilə bağlı çağırışlar mövcuddur.

    Çindən Avropaya yüklər iki dəfə su hövzələrini - Xəzər dənizini və Qara dənizi keçməlidir. Bu isə hərəkəti yavaşladır. Biz təchizat zəncirinin bütün iştirakçılarını: Aktau, Kurık, Batumi, Poti, Konstansa və digər limanları birləşdirəcək proqram platforması yaratmağı planlaşdırırıq", - şirkətin nümayəndəsi qeyd edib.

    "Nfident"in meneceri təkcə limanların deyil, "limanın arxasında" yerləşən daxili ərazilərin də cəlb edilməsinin vacib olduğunu vurğulayıb.

    Zəngəzur dəhlizi (TRIPP) məsələsinə toxunan V.Peters Bakının əsas rolunu qeyd edib:

    "Yüklər Aktau, Kurık və Türkmənbaşıdan gəlir. Onların hamısı yalnız bir yerə - Bakıya yönəlir. Bu həftə biz Bakı limanı ilə onun genişləndirilməsi və digər məsələlər üzrə danışıqlar apardıq. Biz görürük ki, liman ötürücülük qabiliyyətini və həcmləri artırmağa hazırlaşır. Bunun üçün Çindən və digər ölkələrdən artan yük axınını idarə etmək məqsədilə rəqəmsallaşmaya ehtiyac olacaq. Məsələn, Türkmənistan mayeləşdirilmiş təbii qaz (LNG) ixrac edir və onun üçün də səmərəli logistikanın olması vacibdir. Buna görə Bakı həqiqətən əsas həlqədir. Daha sonra yüklər Gürcüstana - Batumi və Poti limanlarına yönəldilir".

    Orta Dəhliz TRIPP Çin Nfident GmbH Verner Peters Qara dəniz-Xəzər logistika forumu 2025
    Немецкая компания предложила создать единую цифровую платформу для портов Каспия и Черного моря - ЭКСКЛЮЗИВ
    German company in talks with Azerbaijan, Georgia on logistics cooperation

    Son xəbərlər

    17:57

    Aviasiyada rəqəmsal transformasiya və təhlükəsizlik - Azərbaycanın dünyaya mesajı

    İnfrastruktur
    17:55

    Bakı Dəniz Limanı Almaniya şirkətləri ilə əməkdaşlıq imkanlarını müəyyənləşdirir

    İnfrastruktur
    17:54
    Foto

    Azərbaycan millisinin baş məşqçisi: "Ölkəmizi III MDB Oyunlarında layiqincə təmsil edəcəyik"

    Fərdi
    17:51

    Ermənistanın Baş naziri: Bakı ilə sülhü pozmaq istəyən qüvvələr var

    Region
    17:44

    Bakıda 10 nəfərin öldüyü partlayışla bağlı məhkəmədə bəzi zərərçəkənlərlə barışıq əldə olunub

    Hadisə
    17:43

    "Qəbələ" yetirməsini icarəyə götürüb

    Futbol
    17:42

    Azərbaycan və ABŞ enerji sahəsində sərmayələri genişləndirir

    Energetika
    17:38

    Gürcüstanda yerli seçkiləri izləyəcək 19 müşahidə təşkilatı qeydiyyata alınıb

    Region
    17:37

    Almaniya millisinin sabiq qapıçısı III Bundesliqa klubuna sərmayə qoymaq niyyətindədir

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti