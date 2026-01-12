Названы даты завершения строительства Енгиджинского и Алиджанчайского водохранилищ

В Габалинском районе ведется строительство Енгиджинского водохранилища вместимостью 17,5 млн кубометров, в Огузском, Шекинском районах – Алиджанчайского водохранилища вместимостью 108 млн кубометров, завершение работ предусмотрено в 2027 году.

Как сообщает Report, об этом вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев заявил на совещании под председательством президента Ильхама Алиева, посвященном Госпрограмме по совершенствованию систем водоснабжения на 2026–2035 годы.

По его словам, Енгиджинское водохранилище будет обеспечивать водой 10 тыс. гектаров посевных угодий в Габалинском районе.

"Алиджанчайское водохранилище, помимо обеспечения водой около 30 тыс. гектаров посевных угодий в Шекинском и Гахском районах, обеспечит питьевой водой около 49 тыс. человек в 28 населенных пунктах Шекинского и Огузского районов", - отметил он.

Мустафаев подчеркнул, что работы по реконструкции Ширванского канала продолжаются в соответствии с поручением главы государства, их планируется завершить в 2027 году. После реконструкции канал будет обеспечивать оросительной водой 228 тыс. гектаров посевных угодий и бытовой водой населенные пункты 10 районов.

"Наряду с этим разрабатывается проектно-сметная документация по реконструкции Карабахского канала, обеспечивающего оросительной водой до 115 тыс. гектаров посевных угодий и бытовой водой населенные пункты 9 районов", - подчеркнул он.

Вице-премьер добавил, что также реконструированы семь оросительных каналов, продолжается реконструкция еще трех, которые в целом обеспечивают водой посевные угодья площадью 132,3 тыс. гектаров: "В последние годы в периоды маловодья на 60-километровом устьевом участке реки Кура под влиянием Каспийского моря наблюдалось повышение концентрации солености, что создавало серьезные трудности в удовлетворении потребностей в воде населения, проживающего на территории Нефтчалинского и Сальянского районов, расположенных в нижнем течении реки Кура".