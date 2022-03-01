Названо количество кораблей ASCO

В настоящее время в Каспийском море и внешних водах плавают более 200 судов, принадлежащих ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

В настоящее время в Каспийском море и внешних водах плавают более 200 судов, принадлежащих ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO).

Как сообщает Report, об этом сообщил проректор Азербайджанской государственной морской академии Вугар Садыгов.

Он также отметил, что азербайджанские суда не плавают в внешних водах под флагом другого государства: "Ряд стран разрешает судоходным компаниям плавать под его флагом за небольшую сумму. Хотя это снижает затраты компаний, но ставит под сомнение безопасность судна во время любого инцидента. Мы придерживаемся твердой позиции, что все азербайджанские суда должны плавать в зарубежных водах под азербайджанским флагом".