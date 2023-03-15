Натиг Ширинов: За последние 7 лет объем перевалки грузов в Бакинском порту увеличился более чем вдвое

За последние 7 лет объем перевалки грузов в Бакинском международном морском торговом порту увеличился более чем вдвое.

За последние 7 лет объем перевалки грузов в Бакинском международном морском торговом порту увеличился более чем вдвое.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя Государственного таможенного комитета Натиг Ширинов на состоявшейся в Баку многосторонней встрече по проекту упрощения транзитной таможенной процедуры (Data pipeline) по принципу "единого окна" по Транскаспийскому международному транспортному маршруту Восток-Запад.

"Возможности грузоперевалок по I фазе составил 15 миллионов тонн в год. В последние годы мы добились увеличения объемов транзитных грузоперевозок за счет инвестиций в инфраструктурные проекты и в настоящее время готовы принимать больше грузов", - отметил он.