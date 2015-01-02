Нахчыван присоединится к железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс

Баку. 02 января. REPORT.AZ/ После завершения строительства части железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) на территории Турции начнется выполнение проекта присоединения к этой линии Нахчыванской Автономной Республики.

Как сообщает Report, об этом в интервью АзерТАдж сказал руководитель грузинского филиала ЗАО «Azəravtoyolservis» Министерства транспорта Азербайджанской Республики Гурбан Пириев.

Г.Пириев отметил, что уже сданы в эксплуатацию части железной дороги, строительство которой началось в 2007 году, на азербайджанской и грузинской территориях. В конце этого года завершится строительство турецкой части железной дороги. Но строительство дороги в целом на этом не завершится. Предусмотрено присоединение к ней Нахчыванской Автономной Республики. Этот проект также имеет важное значение для экономического развития Нахчывана.