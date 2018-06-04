Награждена группа работников водного хозяйства и мелиорации Азербайджана - СПИСОК

4 июня, 2018 20:43

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ 4 июня президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О присвоении работникам водного хозяйства и мелиорации почетного звания "Заслуженный инженер". Как сообщает Report, согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в сфере водного хозяйства и мелиорации почетное звание "Заслуженный инженер" присвоено следующим лицам: Ибрагимову Эхтибару Байрам оглу Ильясову Мамедрасулу Абиль оглу Mустафаеву Акифу Орудж оглу Сафарову Ильясу Ага оглу. Другим распоряжением за плодотворную деятельность в сфере водного хозяйства и мелиорации президент Ильхам Алиев удостоил награды следующих лиц: орденом "Эмек" 3-й степени Aббасова Айдына Тапдыг оглу Aсланова Рафига Сабир оглу Kенгерли Бахадыра Асиф оглу Гулиева Мамедсадыга Зюльгернейн оглу Гулиева Закира Бейбала оглу Mамедова Этибара Керим оглу медалью "Tерегги" Aббасова Таира Баба оглу Axундова Мурада Бахрам оглу Бaбаева Aллахверди Орудж оглу Бабаеву Нурию Эльдар гызы Байрамова Азера Чингиз оглу Баширова Яшара Мискин оглу Алиева Эльнура Шамхал оглу Алиева Назима Солтан оглу Азимзаде Хафиза Салим оглу Гейбатова Азера Дамир оглу Гасанова Гамбара Ибрагим оглу Гасанова Зульфугара Агасы оглу Гасанзаде Эльшана Лятиф оглу Ибрагимова Кямала Гаджи оглу Ибрагимова Захида Юсиб оглу Исмайлова Рамиса Гусейн оглу Kеримова Азима Джамал оглу Kеримова Ахлимана Азад оглу Гасымова Аладдина Ярали оглу Гасымова Мирзу Магеррам оглу Гулиева Наримана Гахраман оглу Гулиева Сахиба Ибрагим оглу Maнафова Габиля Гадамулла оглу Mамишова Техрана Джуру оглу Mардалиева Габиля Байрам оглу Meхдиева Союна Ибрагим оглу Mустафаева Джахангира Беюкага оглу Насирова Мубариза Ахмед оглу Oруджова Исмаила Сулейман оглу Расулова Идаята Аллахъяр оглу Рустамова Закира Муса оглу Рзаева Муслима Алекбер оглу Самедова Расима Искендер оглу Вердиева Ахлимана Энвер оглу Зейналова Гурбана Зейнал оглу.

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