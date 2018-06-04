 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Награждена группа работников водного хозяйства и мелиорации Азербайджана - СПИСОК

    Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ 4 июня президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О присвоении работникам водного хозяйства и мелиорации почетного звания "Заслуженный инженер". 

    Как сообщает Report, согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в сфере водного хозяйства и мелиорации почетное звание "Заслуженный инженер" присвоено следующим лицам: 

    Ибрагимову Эхтибару Байрам оглу

    Ильясову Мамедрасулу Абиль оглу

    Mустафаеву Акифу Орудж оглу

    Сафарову Ильясу Ага оглу.

    Другим распоряжением за плодотворную деятельность в сфере водного хозяйства и мелиорации президент Ильхам Алиев удостоил награды следующих лиц: 

    орденом "Эмек" 3-й степени

    Aббасова Айдына Тапдыг оглу

    Aсланова Рафига Сабир оглу

    Kенгерли Бахадыра Асиф оглу

    Гулиева Мамедсадыга Зюльгернейн оглу

    Гулиева Закира Бейбала оглу

    Mамедова Этибара Керим оглу

    медалью "Tерегги"

    Aббасова Таира Баба оглу

    Axундова Мурада Бахрам оглу

    Бaбаева Aллахверди Орудж оглу

    Бабаеву Нурию Эльдар гызы

    Байрамова Азера Чингиз оглу

    Баширова Яшара Мискин оглу

    Алиева Эльнура Шамхал оглу

    Алиева Назима Солтан оглу

    Азимзаде Хафиза Салим оглу

    Гейбатова Азера Дамир оглу

    Гасанова Гамбара Ибрагим оглу

    Гасанова Зульфугара Агасы оглу

    Гасанзаде Эльшана Лятиф оглу

    Ибрагимова Кямала Гаджи оглу

    Ибрагимова Захида Юсиб оглу

    Исмайлова Рамиса Гусейн оглу

    Kеримова Азима Джамал оглу

    Kеримова Ахлимана Азад оглу

    Гасымова Аладдина Ярали оглу

    Гасымова Мирзу Магеррам оглу

    Гулиева Наримана Гахраман оглу

    Гулиева Сахиба Ибрагим оглу

    Maнафова Габиля Гадамулла оглу

    Mамишова Техрана Джуру оглу

    Mардалиева Габиля Байрам оглу

    Meхдиева Союна Ибрагим оглу

    Mустафаева Джахангира Беюкага оглу

    Насирова Мубариза Ахмед оглу

    Oруджова Исмаила Сулейман оглу

    Расулова Идаята Аллахъяр оглу

    Рустамова Закира Муса оглу

    Рзаева Муслима Алекбер оглу

    Самедова Расима Искендер оглу

    Вердиева Ахлимана Энвер оглу

    Зейналова Гурбана Зейнал оглу. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость так же доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi