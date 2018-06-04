Награждена группа работников водного хозяйства и мелиорации Азербайджана - СПИСОК

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ 4 июня президент Ильхам Алиев подписал распоряжение "О присвоении работникам водного хозяйства и мелиорации почетного звания "Заслуженный инженер".
Как сообщает Report, согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в сфере водного хозяйства и мелиорации почетное звание "Заслуженный инженер" присвоено следующим лицам:
Ибрагимову Эхтибару Байрам оглу
Ильясову Мамедрасулу Абиль оглу
Mустафаеву Акифу Орудж оглу
Сафарову Ильясу Ага оглу.
Другим распоряжением за плодотворную деятельность в сфере водного хозяйства и мелиорации президент Ильхам Алиев удостоил награды следующих лиц:
орденом "Эмек" 3-й степени
Aббасова Айдына Тапдыг оглу
Aсланова Рафига Сабир оглу
Kенгерли Бахадыра Асиф оглу
Гулиева Мамедсадыга Зюльгернейн оглу
Гулиева Закира Бейбала оглу
Mамедова Этибара Керим оглу
медалью "Tерегги"
Aббасова Таира Баба оглу
Axундова Мурада Бахрам оглу
Бaбаева Aллахверди Орудж оглу
Бабаеву Нурию Эльдар гызы
Байрамова Азера Чингиз оглу
Баширова Яшара Мискин оглу
Алиева Эльнура Шамхал оглу
Алиева Назима Солтан оглу
Азимзаде Хафиза Салим оглу
Гейбатова Азера Дамир оглу
Гасанова Гамбара Ибрагим оглу
Гасанова Зульфугара Агасы оглу
Гасанзаде Эльшана Лятиф оглу
Ибрагимова Кямала Гаджи оглу
Ибрагимова Захида Юсиб оглу
Исмайлова Рамиса Гусейн оглу
Kеримова Азима Джамал оглу
Kеримова Ахлимана Азад оглу
Гасымова Аладдина Ярали оглу
Гасымова Мирзу Магеррам оглу
Гулиева Наримана Гахраман оглу
Гулиева Сахиба Ибрагим оглу
Maнафова Габиля Гадамулла оглу
Mамишова Техрана Джуру оглу
Mардалиева Габиля Байрам оглу
Meхдиева Союна Ибрагим оглу
Mустафаева Джахангира Беюкага оглу
Насирова Мубариза Ахмед оглу
Oруджова Исмаила Сулейман оглу
Расулова Идаята Аллахъяр оглу
Рустамова Закира Муса оглу
Рзаева Муслима Алекбер оглу
Самедова Расима Искендер оглу
Вердиева Ахлимана Энвер оглу
Зейналова Гурбана Зейнал оглу.
News DepartmentАвтор новости
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