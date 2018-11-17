Начинается осуществление таможенных платежей посредством системы ASAN Pay

Балакен. 17 ноября. REPORT.AZ/ На таможенном посту Мазымчай главного Западного территориального таможенного управления Государственного таможенного комитета (ГТК) был создан второй пункт оплаты.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника Главного управления технологических инноваций и статистики ГТК Азер Абасов.

А.Абасов сказал, что в связи с этим уже подписан договор с ООО "Азерпочт": "По линии импорта и экспорта услуги оплаты будут осуществляться в отдельности. Это помогает предотвратить потерю времени".

Официальный представитель ГТК сообщил о начале осуществления таможенных платежей посредством системы ASAN Pay: "Уже завершены все подготовительные работы по подключению к системе, которое состоится в ближайшие дни. Интеграция в эту систему служит для удобства граждан, и сведения к минимуму контактов чиновник - гражданин".