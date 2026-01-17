Началась аккредитация СМИ на WUF13

Начался прием заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для участия в 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), являющегося крупнейшей международной конференцией по устойчивому градостроительству.

Как сообщили Report в Азербайджанской операционной компании WUF13, аккредитация представителей СМИ на мероприятие, которое пройдет с 17 по 22 мая 2026 года в Баку по теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", осуществляется только через официальную онлайн-систему регистрации UN-Habitat.

Заявки, направленные по электронной почте или обычной почтой, к рассмотрению не принимаются.

Медиа-аккредитация предназначена исключительно для СМИ, официально зарегистрированных в государствах-членах ООН. Все заявки будут тщательно изучены, и представители СМИ, чьи обращения будут одобрены, получат официальное письмо, подтверждающее их аккредитацию.

Дополнительная информация доступна на странице https://wuf.unhabitat.org/media.