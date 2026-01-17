Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране Борьба с неоколониализмом мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Началась аккредитация СМИ на WUF13

    Инфраструктура
    • 17 января, 2026
    • 14:30
    Началась аккредитация СМИ на WUF13

    Начался прием заявок на аккредитацию представителей средств массовой информации для участия в 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), являющегося крупнейшей международной конференцией по устойчивому градостроительству.

    Как сообщили Report в Азербайджанской операционной компании WUF13, аккредитация представителей СМИ на мероприятие, которое пройдет с 17 по 22 мая 2026 года в Баку по теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", осуществляется только через официальную онлайн-систему регистрации UN-Habitat.

    Заявки, направленные по электронной почте или обычной почтой, к рассмотрению не принимаются.

    Медиа-аккредитация предназначена исключительно для СМИ, официально зарегистрированных в государствах-членах ООН. Все заявки будут тщательно изучены, и представители СМИ, чьи обращения будут одобрены, получат официальное письмо, подтверждающее их аккредитацию.

    Дополнительная информация доступна на странице https://wuf.unhabitat.org/media.

    WUF13 аккредитация СМИ Азербайджан градостроительный форум
    WUF13 üzrə media nümayəndələrinin akkreditasiyasına başlanılıb
    Media accreditation opens for 13th World Urban Forum in Baku

    Последние новости

    14:40

    В Дании и Гренландии пройдут протесты против притязаний Трампа на остров

    Другие страны
    14:30

    Началась аккредитация СМИ на WUF13

    Инфраструктура
    14:13

    "Хетафе" арендовал нападающего "Лиона"

    Футбол
    13:54

    В Азербайджане за сутки изъято более 12 кг наркотиков

    Происшествия
    13:36

    Украина обсудила с Чехией восстановление жилья и энергетическую устойчивость громад

    Другие страны
    13:31

    Азербайджан возобновил поставки куркумы из Пакистана

    Бизнес
    13:16

    В воскресенье в Баку ожидается мокрый снег, в регионах - мороз до −4°

    Экология
    13:05

    В Азербайджане найдены 7 человек, числившихся пропавшими без вести

    Происшествия
    12:56

    В России сообщили о предотвращении нападения на полицейских в Нальчике

    Другие страны
    Лента новостей