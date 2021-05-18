На железнодорожной линии Горадиз-Агбенд начаты инфраструктурные работы

Фундамент железнодорожной линии Горадиз-Агбенд был заложен 15 февраля этого года

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" начало инфраструктурные работы на железнодорожной линии Горадиз-Агбенд.

Об этом сообщила Report начальник пресс-службы ведомства Натаван Байрамова.

По ее словам, эти работы планируется провести и на железнодорожной линии Барда-Агдам.

"Эти территории в течение многих лет были непригодны для эксплуатации вследствие вандализма. Даже в районе Агдам-Барда, который был очищен от мин, не найти следов железнодорожного полотна", - сказал он.

Напомним, что фундамент железнодорожной линии Горадиз-Агбенд был заложен 15 февраля этого года. Этот инфраструктурный проект, протяженность которого составит 100 км, будет играть важную роль в обеспечении поездок граждан Азербайджана на освобожденные земли, а главное, внесет большой вклад в создание прямого железнодорожного транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой.