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    На водоочистных установках на Куре и в Джейранбатане восстановлена подача электроэнергии

    Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ На водоочистных установках на Куре и в Джейранбатане восстановлена подача электроэнергии.

    Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы ОАО "Азерсу" Анар Джабраиллы.

    По его словам, в установках началась обработка воды, а также заполнение водой магистральных трубопроводов. Как результат проведения поэтапных работ, полный режим будет возможен завтра утром. Пока не возобновлена подача электроэнергии в скважины, обеспечивающие водопровод Огуз-Габала-Баку.

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