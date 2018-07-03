Баку. 3 июля. REPORT.AZ/ На водоочистных установках на Куре и в Джейранбатане восстановлена подача электроэнергии.

Об этом Report сообщил руководитель пресс-службы ОАО "Азерсу" Анар Джабраиллы.

По его словам, в установках началась обработка воды, а также заполнение водой магистральных трубопроводов. Как результат проведения поэтапных работ, полный режим будет возможен завтра утром. Пока не возобновлена подача электроэнергии в скважины, обеспечивающие водопровод Огуз-Габала-Баку.