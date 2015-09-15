На улицах и проспектах Баку образовались пробки

Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Сейчас на различных улицах и проспектах Баку образовались большие пробки.

Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ), пробки образовались на улицах Гасана Алиева, Самеда Вургуна, 28 мая, А.Бакыханова, Зарифы Алиевой, Рашида Бейбутова, А.Саламзаде, Ниязи, Иншаатчылар, Шейха Шамиля, А.Ахвердиева и Н.Юсифбейли.

В то же время, на основных проспектах также зафиксирована высокая плотность движения транспорта. Так, на Тбилисском проспекте (в направлении центра города), проспекте Зии Бунъятова (в направлении станции метро Короглу) и проспекте Н.Нариманова наблюдаются затруднения в движении транспортных средств.