На участке ж/д Алабашлы-Гызылджа проведен капремонт

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) провело капитальные ремонтные работы на железнодорожном участке Алабашлы-Гызылджа.

Об этом Report сообщили в АЖД.

Согласно информации, 20-километровый участок железнодорожных путей обновляется ​​впервые с момента ввода в эксплуатацию в 1950-х годах.

"Проведенные работы позволят обеспечить безопасную перевозку строительных материалов, необходимых для железнодорожной отрасли, в частности щебня и гравия", - отметили в АЖД.