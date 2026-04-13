На участке ж/д Алабашлы-Гызылджа проведен капремонт
Инфраструктура
- 13 апреля, 2026
- 10:32
ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) провело капитальные ремонтные работы на железнодорожном участке Алабашлы-Гызылджа.
Об этом Report сообщили в АЖД.
Согласно информации, 20-километровый участок железнодорожных путей обновляется впервые с момента ввода в эксплуатацию в 1950-х годах.
"Проведенные работы позволят обеспечить безопасную перевозку строительных материалов, необходимых для железнодорожной отрасли, в частности щебня и гравия", - отметили в АЖД.
