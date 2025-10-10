Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026
    Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026

    На строящемся третьем пароме типа Ro-Pax будут внедрены новые решения

    Инфраструктура
    • 10 октября, 2025
    • 10:20
    На строящемся третьем пароме типа Ro-Pax будут внедрены новые решения

    Строительство парома нового поколения типа Ro-Pax, возводимого на Бакинской судостроительной верфи (BSY) по заказу ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), продолжается в соответствии с графиком.

    Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, выполнено 70% работ по проекту.

    Завершено 99% работ по корпусу и инженерным системам. Прогресс в закупках и снабжении достиг 94%. Параллельно ведутся электромонтажные и механические работы, изоляция и строительство жилых помещений. По сравнению с предыдущими судами аналогичного типа, в данном проекте внедряются конструктивные и функциональные новшества. На судне будет установлен хозяйственный кран грузоподъемностью 3 тонны, а также дополнительные резервуары для системы сжатого воздуха. На пароме предусмотрено создание отдельной системы электропитания для рефконтейнеров и инфраструктуры для выявления опасных газов в грузовом отсеке. В главном машинном отделении также предусмотрены нововведения: будет интегрирована дополнительная система охлаждения, а также установлены два сервисных люка и два обслуживающих крана.

    Третий по счету паром типа Ro-Pax в составе флота ASCO внесет значительный вклад в обеспечение бесперебойности и устойчивости растущих грузо- и пассажиропотоков на Каспии, а также по маршруту Среднего коридора.

    На строящемся третьем пароме типа Ro-Pax будут внедрены новые решения

    ASCO паром Ro-Pax судостроительство
    Фото
    Видео
    Tikintisi davam edən sayca üçüncü RoPax tipli gəmi-bərədə yeniliklər tətbiq olunacaq
    Фото
    Видео
    Innovations to be implemented on ASCO's third Ro-Pax type ferry under construction

    Последние новости

    10:54

    Амина Юсифгызы будет похоронена на кладбище "Гурд гапысы"

    Искусство
    10:51

    Макрон проведет совещание с лидерами партий перед назначением нового премьера

    Другие страны
    10:44

    Германия выделит 29 млн евро на гумпомощь сектору Газа

    Другие страны
    10:39

    Ненефтегазовый экспорт Азербайджана вырос почти на 8%

    Бизнес
    10:38

    Саммит глав государств стартовал в Душанбе

    В регионе
    10:30

    Из Германии возвращены 40 граждан Азербайджана

    Внутренняя политика
    10:25

    Германия намерена закупить 600 систем борьбы с БПЛА Skyranger

    Другие страны
    10:22
    Фото

    Предотвращена контрабанда бриллиантов из Дубая в Баку

    Происшествия
    10:20
    Фото
    Видео

    На строящемся третьем пароме типа Ro-Pax будут внедрены новые решения

    Инфраструктура
    Лента новостей