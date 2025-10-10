На строящемся третьем пароме типа Ro-Pax будут внедрены новые решения

Строительство парома нового поколения типа Ro-Pax, возводимого на Бакинской судостроительной верфи (BSY) по заказу ЗАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство" (ASCO), продолжается в соответствии с графиком.

Как сообщает Report со ссылкой на ASCO, выполнено 70% работ по проекту.

Завершено 99% работ по корпусу и инженерным системам. Прогресс в закупках и снабжении достиг 94%. Параллельно ведутся электромонтажные и механические работы, изоляция и строительство жилых помещений. По сравнению с предыдущими судами аналогичного типа, в данном проекте внедряются конструктивные и функциональные новшества. На судне будет установлен хозяйственный кран грузоподъемностью 3 тонны, а также дополнительные резервуары для системы сжатого воздуха. На пароме предусмотрено создание отдельной системы электропитания для рефконтейнеров и инфраструктуры для выявления опасных газов в грузовом отсеке. В главном машинном отделении также предусмотрены нововведения: будет интегрирована дополнительная система охлаждения, а также установлены два сервисных люка и два обслуживающих крана.

Третий по счету паром типа Ro-Pax в составе флота ASCO внесет значительный вклад в обеспечение бесперебойности и устойчивости растущих грузо- и пассажиропотоков на Каспии, а также по маршруту Среднего коридора.