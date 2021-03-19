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На строительство театра и Дворца спорта в Гяндже потратят еще 19 млн манатов

На строительство театра и Дворца спорта в Гяндже потратят еще 19 млн манатов Исполнительная власть города Гянджи выплатит победителю открытых тендеров, объявленных в связи со строительством здания театра и Дворца спорта, ООО "Rövşən Oğuz Qrup" еще 9,35 млн и 9,4 млн манатов соответственно, в общей сложности 18,75 млн манатов.
Инфраструктура
19 марта 2021 г. 18:18
На строительство театра и Дворца спорта в Гяндже потратят еще 19 млн манатов

Исполнительная власть города Гянджи выплатит победителю открытых тендеров, объявленных в связи со строительством здания театра и Дворца спорта, ООО "Rövşən Oğuz Qrup" еще 9,35 млн и 9,4 млн манатов соответственно, в общей сложности 18,75 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на единый портал государственных закупок.

Ранее в связи с данным строительством было выделено 16,9 млн и 6,4 млн манатов соответственно, в целом 23,3 млн манатов. Таким образом, затраты на строительство обоих объектов превысят 42 миллиона манатов.

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Версия на азербайджанском языке Gəncədə teatr binası və idman sarayının inşasına daha 19 mln manat xərclənəcək

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