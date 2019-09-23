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Президент Ильхам Алиев выделил на строительство дороги в Губе 13,4 млн манатов

На строительство дороги в Губе выделено 13,4 млн манатов

23 сентября президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о мерах по строительству автомобильной дороги Губа-Гусар (9 км)-Алпай-Кюркюн-Сусай Губинского района.

Как сообщает Report, в целях строительства автомобильной дороги Губа-Гусар (9 км)-Алпай-Кюркюн-Сусай, соединяющей 5 населенных пунктов с населением пять тысяч человек, из предусмотренных в распределении расходов государственных капиталовложений государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2019 год средств на строительство и реконструкцию автомобильных дорог Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделено 13,4 млн манатов.

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